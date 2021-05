Puglia, vaccini: da oggi pomeriggio le prenotazioni per gli over 40, si parte con i quarantanovenni. Asl Taranto, riprogrammate somministrazioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di lunedì 17 maggio 2021) Dalle 14 via in Puglia alle prenotazioni di vaccini anti corona virus per gli ultra quarantenni, si inizia con chi ha 49 anni. riprogrammate in vari casi le somministrazioni di seconda dose. Ad esempio, stralcio della comunicazione Asl Taranto: “Come da indicazioni regionali, al fine di privilegiare, in questa fase, la somministrazione di prime dosi, così da consentire la più alta copertura vaccinale della popolazione, la seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna prenotata per i giorni che vanno dal 17 al 27 maggio è stata riprogrammata per le date che vanno dal 3 al 10 giugno. L’ASL sta contattando telefonicamente tutti i cittadini interessati per comunicare la nuova data.” Di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 maggio 2021) Dalle 14 via inallediper gli ultra quarantenni, si inizia con chi ha 49 anni.in vari casi ledi seconda dose. Ad esempio, stralciocomunicazione Asl: “Come da indicazioni regionali, al fine di privilegiare, in questa fase, la somministrazione di prime dosi, così da consentire la più alta copertura vaccinalepopolazione, la seconda dose deiPfizer e Moderna prenotata per i giorni che vanno dal 17 al 27 maggio è stata riprogrammata per le date che vanno dal 3 al 10 giugno. L’ASL sta contattando telefonicamente tutti i cittadini interessati per comunicare la nuova data.” Di ...

