Puglia | maltempo | allerta per vento fino a burrasca Protezione civile | previsioni meteo

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a "venti forti sud-occidentali con raffiche di burrasca." Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia.

