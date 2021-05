Puglia, alle prime luci dell’alba 21enne muore per un incidente stradale, era alla guida di un mezzo aziendale (Di lunedì 17 maggio 2021) Un ragazzo di 21 anni è morto in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba. L’incidente è avvenuto sulla Statale 693 sul Gargano, nei pressi di Cagnano Varano. Il giovane era alla guida di un autocarro della ditta per cui lavorava. Non sono ancora note le cause dell’incidente. Il mezzo è finito fuori strada. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi che si sono rivelati inutili. Leggi su baritalianews (Di lunedì 17 maggio 2021) Un ragazzo di 21 anni è morto in seguito a un terribileavvenuto. L’è avvenuto sulla Statale 693 sul Gargano, nei pressi di Cagnano Varano. Il giovane eradi un autocarro della ditta per cui lavorava. Non sono ancora note le cause dell’. Ilè finito fuori strada. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi che si sono rivelati inutili.

