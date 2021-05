PSG, obiettivo Kean: l’Everton fissa il prezzo per l’attaccante (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Paris Saint-Germain pensa alla riconferma di Moise Kean: servono 50 milioni di euro per convincere l’Everton Il Paris Saint-Germain è al lavoro per acquistare a titolo definitivo Moise Kean. l’Everton ha aperto alla cessione, ma solamente per un’offerta compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro. Nel frattempo, dopo l’ultimo match giocato in casa, Kean ha dedicato un messaggio ai propri tifosi: «Felice di aver segnato all’ultima partita al Parco dei Principi, spero di rivedervi la prossima stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Paris Saint-Germain pensa alla riconferma di Moise: servono 50 milioni di euro per convincereIl Paris Saint-Germain è al lavoro per acquistare a titolo definitivo Moiseha aperto alla cessione, ma solamente per un’offerta compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro. Nel frattempo, dopo l’ultimo match giocato in casa,ha dedicato un messaggio ai propri tifosi: «Felice di aver segnato all’ultima partita al Parco dei Principi, spero di rivedervi la prossima stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

