Protesta pro-Palestina in Pakistan: bruciate le bandiere di Israele e Stati Uniti – Video (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella città di Karachi à andata in scena una Protesta a favore della Palestina per il conflitto in corso nella Striscia di Gaza. La bandiera israeliana e quella degli Stati Uniti sono state date alle fiamme. Centinaia le persone in strada che hanno gridato cori e sventolato stendardi palestinesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella città di Karachi à andata in scena unaa favore dellaper il conflitto in corso nella Striscia di Gaza. La bandiera israeliana e quella deglisono state date alle fiamme. Centinaia le persone in strada che hanno gridato cori e sventolato stendardi palestinesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

