Protesta contro l'industria di armi blocca il traffico in corso Francia (Di lunedì 17 maggio 2021) traffico bloccato in corso Francia dopo che tre attivisti di Extinction Rebellion si sono seduti sulla carreggiata di fronte alla sede di Leonardo Spa, colosso italiano dell'industria militare. I tre si sono seduti in mezzo alla strada con cartelloni che ribadivano il legame tra guerra, industria bellica e crisi climatica. Come spiegano da Extiction Rebellion in un comunicato: "Lo scorso 10 marzo, mentre l'Italia sprofondava in una nuova "zona rossa", le commissioni Difesa di Camera e Senato hanno chiesto di beneficiare di una parte dei 209 miliardi di euro in arrivo da Bruxelles destinati alla NEXT GENERATION EU e alla Transizione Ecologica, dopo aver ascoltato i rappresentanti di Leonardo, da cui proviene il Ministro della Transizione Ecologica, Cingolani. La richiesta di tali ...

