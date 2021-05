Proposta Draghi su coprifuoco | fino alle 23 00 da subito | dal 7 6 fino alle 24 00 | abolizione dal 21 giugno

(Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi è il D Day sulle riaperture. E' duarata circa un'ora la cabina di regia fra Governo e Regioni,dopo è convocato il Consiglio dei ministri per dare il via libera ad un decreto oggi stesso. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Proposta Draghi

Il Sole 24 ORE

E' questa, da quanto si apprende da fonti di governo, lache Marioavrebbe messo sul tavolo della cabina di regia . Il premier avrebbe precisato che il programma sarà attuato sempre ...E' questa, a quanto si apprende da fonti di governo, lache il presidente del Consiglio Marioha posto sul tavolo della cabina di regia ancora in corso. Dal 21 giugno, secondo la ...COSENZA – Boom di chiamate nel 2020 al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, in aumento del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). E’ quanto ...ROMA. Coprifuoco spostato alle ore 23 in poco tempo. Poi dal 7 giugno via al coprifuoco a partire dalle 24. E' questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario Draghi ...