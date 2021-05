Programmi Tv oggi lunedì 17 Maggio 2021, Film stasera in tv da non perdere (Di lunedì 17 maggio 2021) Programmi Tv su Rai 1 6.00 RAINEWS24 TELEGIORNALE 6.45 UNOMATTINA Attualità Tg1 (7-8-9) 9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele 11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 oggi È UN ALTRO GIORNO Talk show 15.50 LA PRIMA DONNA CHE Documenti 15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap L’idea di allestire una vetrina vivente, con una modella-manichino che veste la collezione mare, attira molti passanti al Paradiso. Rocco, dopo aver vinto la gara grazie anche a un gesto altruistico di Nino, viene avvicinato dal direttore sportivo di una importante squadra di ciclismo. Agnese nota la vicinanza fra Armando e Gloria ed è sempre più gelosa del loro rapporto, ma è tutto un equivoco. Intanto Ludovica confessa a Salvo e Armando l’iniziativa intrapresa per far uscire Marcello dal carcere. Dante, in partenza, decide di affrontare per l’ultima volta ... Leggi su newsitaliane (Di lunedì 17 maggio 2021)Tv su Rai 1 6.00 RAINEWS24 TELEGIORNALE 6.45 UNOMATTINA Attualità Tg1 (7-8-9) 9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele 11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00È UN ALTRO GIORNO Talk show 15.50 LA PRIMA DONNA CHE Documenti 15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap L’idea di allestire una vetrina vivente, con una modella-manichino che veste la collezione mare, attira molti passanti al Paradiso. Rocco, dopo aver vinto la gara grazie anche a un gesto altruistico di Nino, viene avvicinato dal direttore sportivo di una importante squadra di ciclismo. Agnese nota la vicinanza fra Armando e Gloria ed è sempre più gelosa del loro rapporto, ma è tutto un equivoco. Intanto Ludovica confessa a Salvo e Armando l’iniziativa intrapresa per far uscire Marcello dal carcere. Dante, in partenza, decide di affrontare per l’ultima volta ...

Advertising

PoliticaNewsNow : PALINSESTO POLITICO - I programmi Tv e Radio in onda oggi, lunedì 17 maggio 2021 - zazoomblog : I programmi in tv oggi 17 maggio 2021: film intrattenimento e attualità - #programmi #maggio #2021: - zazoomblog : I programmi in tv oggi 17 maggio 2021: film intrattenimento e attualità - #programmi #maggio #2021:… - iWebRadio : Programmi in Onda: Lunedì 17 Maggio 2021 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( trai… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 17 maggio 2021: film, intrattenimento e attualità -