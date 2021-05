Probabili formazioni Napoli-Hellas Verona: ultima giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona, match dell’ultima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre scenderanno in campo in occasione del trentottesimo turno nella cornice del ‘Maradona’ alle 20:45 di domenica 23 maggio. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Napoli – Difficile un recupero di Koulibaly, spazio quindi a Manolas e Rrahmani in coppia in difesa. Fabian Ruiz e Demme pronti ad agire a centrocampo. Hellas Verona – Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna nel fronte d’attacco di Juric. Ilic favorito su Miguel Veloso a centrocampo, Le Probabili ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Ledi, match dell’di. Le due squadre scenderanno in campo in occasione del trentottesimo turno nella cornice del ‘Maradona’ alle 20:45 di domenica 23 maggio. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Difficile un recupero di Koulibaly, spazio quindi a Manolas e Rrahmani in coppia in difesa. Fabian Ruiz e Demme pronti ad agire a centrocampo.– Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna nel fronte d’attacco di Juric. Ilic favorito su Miguel Veloso a centrocampo, Le...

Advertising

Pall_Gonfiato : #CoppaItalia - Le probabili scelte di #Gasperini e #Pirlo per la finale tra #AtalantaJuve - PSG24hours : RT @sportnotizie24: #Monaco-#Psg, le probabili formazioni: finale di coppa di Francia - sportnotizie24 : #Monaco-#Psg, le probabili formazioni: finale di coppa di Francia - infoitsport : Le probabili formazioni di Verona-Bologna: possibile chance dal 1' per Salcedo - sportnotizie24 : #Tottenham-#AstonVilla, le probabili formazioni: Spurs in lotta per l'Europa -