Primo bilancio in perdita per Ryanair, ma senza restrizioni sarà pareggio nel 2022 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ryanair ha comunicato oggi una perdita annuale record prodotta dagli effetti della pandemia e ha affermato che nel migliore dei casi il suo bilancio potrebbe tornare in pareggio soltanto nel prossimo anno. Il condizionale è d'obbligo poiché sulle condizioni operative di tutti i vettori pesa l'incertezza dell'eliminazione o del persistere delle restrizioni ai viaggi imposte dai protocolli anti Covid-19 e su quanto i passeggeri desiderosi di viaggiare saranno disposti ad anticipare per i loro voli estivi. La più grande compagnia aerea lowcost d'Europa non nasconde che gli ultimi dodici mesi siano stati i più difficili della sua storia, costringendo il management a tagliare la capacità operativa dell'80% e a perdere un migliaio di posti di lavoro. L'amministratore delegato del gruppo Michael O'Leary ha ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 maggio 2021)ha comunicato oggi unaannuale record prodotta dagli effetti della pandemia e ha affermato che nel migliore dei casi il suopotrebbe tornare insoltanto nel prossimo anno. Il condizionale è d'obbligo poiché sulle condizioni operative di tutti i vettori pesa l'incertezza dell'eliminazione o del persistere delleai viaggi imposte dai protocolli anti Covid-19 e su quanto i passeggeri desiderosi di viaggiare saranno disposti ad anticipare per i loro voli estivi. La più grande compagnia aerea lowcost d'Europa non nasconde che gli ultimi dodici mesi siano stati i più difficili della sua storia, costringendo il management a tagliare la capacità operativa dell'80% e a perdere un migliaio di posti di lavoro. L'amministratore delegato del gruppo Michael O'Leary ha ...

