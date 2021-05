Prima Industrie acquista azioni proprie

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di averto, fra il 10 ed il 14 maggio 2021, complessivamente 15.500al prezzo medio di 20,69233 euro per un controvalore pari a 320.731,18 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea deglisti del 20 aprile 2021. Al 17 maggio, il produttore di sistemi laser per applicindustriali e di macchine per la lavorazione della lamiera detiene complessivamente 115.500, pari all’1,10% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 21,5 euro, con un calo dello 0,46%.

