Prenotazione vaccini | Regioni cominciano con over 40 Gli over 80 restano indietro

(Di lunedì 17 maggio 2021): moltehanno cominciato l’immunizzazione delle fasce di popolazione più giovane, infatti si è aperta la fase della campagna vaccinale riguardante gli40 mentre da qualche giorno vengono vaccinate anche le persone tra i 50 e i 60 anni, ma sono rimastesu80 e fragili andando – di fatto – contro le linee del piano nazionale. Sondaggi Tp: Cancel Culture un pericolo per il 52,2% degli italiani: quali sono le linee guida nazionali: tra Open Day, arrivo di nuovi composti e sprint vari della campagna vaccinale, soprattutto, in alcune parti del paese, l’immunizzazione di massa si ...

Ultime Notizie dalla rete : Prenotazione vaccini

Sarà possibile procedere allaanche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul ...Integrare il sistema diper raggiungere persone fragili. necessario il piano per gestire la eventuale risalita ... Pianificare le modalità della terza dose, secondo il fondatore di ..Caserta, il 19 maggio alla Caserma Garibaldi sarà “Moderna Day”: 5mila dosi per gli over 65 e le prenotazioni partono da oggi alle 12.00 ...Firenze, 17 maggio 2021 - Parte il calendario per le vaccinazioni Covid per i quarantenni in Toscana. Oggi, lunedì 17 maggio, si apriranno sul portale online regionale le liste p ...