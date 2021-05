Premio Andrea Parodi: vince il duo Still life (Di lunedì 17 maggio 2021) foto di Gianfilippo MasseranoCAGLIARI – È il duo Still life con il brano “Tempo” a vincere il Premio Andrea Parodi, l’unico contest europeo di alla world music. Al progetto italo/portoghese con sede a Barcellona, formato dalla cantante Margherita Abita e dal violinista João Silva, va anche la menzione per la miglior musica e quella per la migliore interpretazione, nonché il Premio dei ragazzi e il Premio Bianca d’Aponte International. Nonostante le molte difficoltà legate alla pandemia, la Fondazione Andrea Parodi è riuscita a organizzare con successo per il 14 e 15 maggio le finali della 13a edizione, inizialmente previste per lo scorso autunno ma poi rinviate a causa dell’emergenza sanitaria. Il ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 maggio 2021) foto di Gianfilippo MasseranoCAGLIARI – È il duocon il brano “Tempo” are il, l’unico contest europeo di alla world music. Al progetto italo/portoghese con sede a Barcellona, formato dalla cantante Margherita Abita e dal violinista João Silva, va anche la menzione per la miglior musica e quella per la migliore interpretazione, nonché ildei ragazzi e ilBianca d’Aponte International. Nonostante le molte difficoltà legate alla pandemia, la Fondazioneè riuscita a organizzare con successo per il 14 e 15 maggio le finali della 13a edizione, inizialmente previste per lo scorso autunno ma poi rinviate a causa dell’emergenza sanitaria. Il ...

