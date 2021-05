Premier League: Liverpool in corsa per la Champions: gol del portiere Alisson (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Liverpool torna clamorosa in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League con un gol di... Alisson . I Reds hanno vissuto una folle 36° giornata di Premier League , strappando i tre punti ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Iltorna clamorosa inper qualificarsi alla prossimacon un gol di.... I Reds hanno vissuto una folle 36° giornata di, strappando i tre punti ...

Advertising

DiMarzio : #PremierLeague | Le immagini del gol decisivo di #Alisson in #WestBromwichLiverpool - DiMarzio : Da #Kounde agli altri difensori: il #ManchesterUnited comincia il casting. E c’è anche un “italiano” - heartbreakgvrI : RT @LT91UPDATESIT: ??Info per chiarire: Jamie Vardy è un importante giocatore della Premier League che ha ottenuto grandi risultati e sta… - flavya__ : RT @LT91UPDATESIT: ??Info per chiarire: Jamie Vardy è un importante giocatore della Premier League che ha ottenuto grandi risultati e sta… - lessiaxwalls : RT @LT91UPDATESIT: ??Info per chiarire: Jamie Vardy è un importante giocatore della Premier League che ha ottenuto grandi risultati e sta… -