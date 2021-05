Preghiera della sera 17 Maggio 2021 | “plasmaci ogni giorno”

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 17 maggio 2021) “”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Con questa semplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria.