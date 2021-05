Precariato | Sasso | “Occorre risolvere il problema | chiesto al PD confronto per trovare soluzione condivisa”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il tema delagita la politica italiana. Il tempo stringe e non mancano gli appelli delle forze politiche, in particolare della Lega. Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano, su Facebook, lancia un appello al Partito Democratico: "Questo Governo ha la possibilità storica di liberare definitivamente il Paese e di riportare gli Italiani ad una vita normale, serena", scrive. L'articolo .

...che avrebbe dovuto essere al centro dell'azione politica di chi in televisione con peloso spirito compassionevole sbandierava la durezza dell'emigrazione e delvissuti. I colleghie ...' Settembre " sottolinea" è alle porte e non c'è evidentemente margine per coprire le tante ... che proprio pochi giorni fa ha detto intervenuto ad Orizzonte Scuola Talk : ' Il, ormai,...Stabilizzazione precari 'storici' e concorsi scuola per giovani neolaureati, la precisazione di Rossano Sasso.“Sulla sacrosanta stabilizzazione degli insegnanti precari si procede come in una gara a ostacoli. Prima si è dovuta superare la strumentale opposizione ideologica del Movimento 5 Stelle, aggrappato a ...