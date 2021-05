Posticipi ad alta tensione | 6 gare in contemporanea alle 20 45

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tutte domenica sera le sfide valide per la Champions e la Conference League, più il possibile scontro salvezza tra Torino e Benevento La Lega Serie A ha ufficializzato il programma dell’ultima giornata del massimo campionato: le partite che contano si disputeranno tutte indomenica sera. Si tratta delledecisive per la volata all’Europa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Posticipi alta

SerieANews

Lunedì diimportanti per l'classifica in Serie A. Il Napoli batte 2 - 0 in trasferta il Torino nel match del tardo pomeriggio: i partenopei chiudono la pratica nel primo quarto d'ora: segnano ...Giochi fatti già prima dell'inizio deidella quindicesima giornata, per quel che riguarda la definizione delle squadre che accederanno alla post season di Campionato Sammarinese 2020 - 2021. Il punto strappato dal Domagnano nell'...