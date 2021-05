"Posso toccarti il c***o?". Paolo Bonolis, roba mai vista. E la ex Laura Freddi cade dalla sedia: grosso imbarazzo (Di lunedì 17 maggio 2021) Puntata spassosa ad Avanti un altro Pure di sera. Paolo Bonolis in studio su Canale 5 ospita tra tanti concorrenti alcuni storici campioni dei quiz Mediaset (dal giovane Nicolò di Caduta libera al mitico Uomo Gatto di Sarabanda) ma soprattutto la sua storica ex, Laura Freddi, L'ex di Non è la Rai e Striscia la notizia si siede davanti a Bonolis e Luca Laurenti e risponde colpo su colpo alle battutine del conduttore, con cui è rimasto in ottimi rapporti. Frizzi e lazzi con imprevisto clamoroso: Bonolis dà una leggera spinta alla Freddi che colta alla sprovvista crolla a terra volando dallo sgabello. Solo la prontezza di riflessi le permette di aggrapparsi al piccolo monitor della postazione evitando un doloroso capitombolo. "Sono cascata!", si lamenta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Puntata spassosa ad Avanti un altro Pure di sera.in studio su Canale 5 ospita tra tanti concorrenti alcuni storici campioni dei quiz Mediaset (dal giovane Nicolò di Caduta libera al mitico Uomo Gatto di Sarabanda) ma soprattutto la sua storica ex,, L'ex di Non è la Rai e Striscia la notizia si siede davanti ae Luca Laurenti e risponde colpo su colpo alle battutine del conduttore, con cui è rimasto in ottimi rapporti. Frizzi e lazzi con imprevisto clamoroso:dà una leggera spinta allache colta alla sprovcrolla a terra volando dallo sgabello. Solo la prontezza di riflessi le permette di aggrapparsi al piccolo monitor della postazione evitando un doloroso capitombolo. "Sono cascata!", si lamenta ...

Advertising

xzaynsmoon : Chi è solennemente autorizzato a toccarti le tette? Fidanzat? Amici? Persone che te lo chiedono con gentilezza? — S… - buItaegi : IO VORRI PERCORRERTI DI NOTTE COME FOSSI UN’AUTOSTRADA MA POSSO SOLO TOCCARTI E CAZZO NON MI BASTA E NON MI BASTERÀ… - mmiriamdv : posso sentirti senza toccarti proprio - osnapitzhely : @rheawoIfe posso toccarti la pesca? - heavyref : coco posso Toccarti il culo -

Ultime Notizie dalla rete : Posso toccarti Bugie, Madame feat. Rkomi e Carl Brave: testo e audio della canzone ... riempirti di bugie, oh Posso sentirti senza toccarti proprio Lasciami fuori, non farmi entrare troppo Vorrei mentirti, riempirti il drink di bugie [Pre - Ritornello 1: Rkomi] Sto tossendo il cuore ...

"Quando mandai a quel paese il povero Mike Bongiorno" Non posso dire di conoscerlo'. Accanto a Raffaele Pisu avrà avvicinato qualche volto noto. 'E ho ... E quando la gente ti incontrava per strada voleva toccarti. Strappava perfino le cose di dosso'. Oggi ...

Avanti un altro, Paolo Bonolis in imbarazzo: "Posso toccarti il c***o?". E Laura Freddi cade dalla sedia LiberoQuotidiano.it ... riempirti di bugie, ohsentirti senzaproprio Lasciami fuori, non farmi entrare troppo Vorrei mentirti, riempirti il drink di bugie [Pre - Ritornello 1: Rkomi] Sto tossendo il cuore ...Nondire di conoscerlo'. Accanto a Raffaele Pisu avrà avvicinato qualche volto noto. 'E ho ... E quando la gente ti incontrava per strada voleva. Strappava perfino le cose di dosso'. Oggi ...