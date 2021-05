Portici, festa di 18 anni in casa con musica ad alto volume: 9 multe (Di lunedì 17 maggio 2021) Portici: i Carabinieri hanno sanzionato la proprietaria di un appartamento e otto ragazzi per la violazione delle normative anti Covid 19. A Portici, poco prima delle 22, i Carabinieri – allarmati dal 112 – sono intervenuti in via Poli, dove era stata segnalata la presenza di schiamazzi: da un appartamento musica ad alto volume, luci Leggi su 2anews (Di lunedì 17 maggio 2021): i Carabinieri hanno sanzionato la proprietaria di un appartamento e otto ragazzi per la violazione delle normative anti Covid 19. A, poco prima delle 22, i Carabinieri – allarmati dal 112 – sono intervenuti in via Poli, dove era stata segnalata la presenza di schiamazzi: da un appartamentoad, luci

