Ponte Sullo Stretto | Galluzzo | “altro Che Cattedrale Nel Deserto | A Messina Si Concentrerebbero Flussi Commerciali E Turistici”

Il deputato regionale all'Ars Pino Galluzzo sottolinea l'importanza del Ponte Sullo Stretto di Messina

L'onorevole Pino Galluzzo, deputato regionale all'Ars e presidente dell'intergruppo Continuità territoriale, Ponte e infrastrutture si batte per la realizzazione dell'opera per collegare Calabria e Sicilia. In un'intervista pubblicata sulle colonne odierne della Gazzetta del Sud ha spiegato l'importanza del Ponte Sullo Stretto di Messina e spera che non venga perso altro tempo con inutili dibattiti ideologici: "corriamo il rischio di ricevere un sì azzoppato, ma confidiamo nel Governo Draghi e nell'azione che i governatori Musumeci e Spirlì stanno portando sino in fondo".

