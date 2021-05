Pomezia, una bandiera arcobaleno sul Palazzo Comunale: si celebra la giornata internazionale contro l’omofobia (Di lunedì 17 maggio 2021) Una bandiera arcobaleno sventola esposta sul Palazzo Comunale di Pomezia per celebrare la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Oggi una bandiera arcobaleno, gentilmente messa a disposizione dall’associazione Spazio arcobaleno, rimarrà esposta sul Palazzo Comunale e al crepuscolo la Torre Civica si illuminerà con i colori simbolo della ricorrenza. giornata internazionale contro l’omofobia celebrata in oltre 130 Paesi, la data è stata scelta per ricordare la decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità, nel 1990, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Unasventola esposta suldiperre la, la bifobia e la transfobia. Oggi una, gentilmente messa a disposizione dall’associazione Spazio, rimarrà esposta sule al crepuscolo la Torre Civica si illuminerà con i colori simbolo della ricorrenza.ta in oltre 130 Paesi, la data è stata scelta per ricordare la decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità, nel 1990, ...

CorriereCitta : Pomezia, una bandiera arcobaleno sul Palazzo Comunale: si celebra la giornata internazionale contro l’omofobia - xlightsofhope : RT @PurpleOrlok: Ha un occhio azzurro e uno marrone Caratteristica abbastanza rara in quella razza quindi è riconoscibile. Ed è stato rubat… - Beatricefra1618 : RT @PurpleOrlok: Ha un occhio azzurro e uno marrone Caratteristica abbastanza rara in quella razza quindi è riconoscibile. Ed è stato rubat… - kweenstronza : RT @PurpleOrlok: Ha un occhio azzurro e uno marrone Caratteristica abbastanza rara in quella razza quindi è riconoscibile. Ed è stato rubat… - purplelovebw : RT @PurpleOrlok: Ha un occhio azzurro e uno marrone Caratteristica abbastanza rara in quella razza quindi è riconoscibile. Ed è stato rubat… -