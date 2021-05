Polonia, i convocati di Paulo Sousa per l’Europeo. Ci sono sette giocatori della Serie A (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ct della Polonia, Paulo Sousa, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il prossimo Europeo con ben sette giocatori impegnati in Serie A nella lista, ecco l’elenco completo: Portieri – Fabianski, Skorupski, Szczesny, Majecki (riserva). Difensori – Bednarek, Bereszynski, Dawidowicz, Glik, Helik, Kedziora, Piatkowski, Puchacz, Rybus. Centrocampisti – Frankowski, Jozwiak, Klich, Kozlowski, Krychowiak, Linetty, Moder, Placheta, Zielinski. Attaccanti – Kownacki, Lewandowski, Milik, Swiederski, Swierczok. Foto: Everycom L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ct, ha diramato la lista ufficiale deiper il prossimo Europeo con benimpegnati inA nella lista, ecco l’elenco completo: Portieri – Fabianski, Skorupski, Szczesny, Majecki (riserva). Difensori – Bednarek, Bereszynski, Dawidowicz, Glik, Helik, Kedziora, Piatkowski, Puchacz, Rybus. Centrocampisti – Frankowski, Jozwiak, Klich, Kozlowski, Krychowiak, Linetty, Moder, Placheta, Zielinski. Attaccanti – Kownacki, Lewandowski, Milik, Swiederski, Swierczok. Foto: Everycom L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

