PNRR | De Romanis | ' Bene investimenti sui giovani | ma sull' occupazione femminile?'

(Di lunedì 17 maggio 2021) 'Se non abbiamo donne che lavorano non riusciremo mai a ripartire e non risolveremo problema della natalità. Alcuni interventi si potrebbero fare subito' ha detto l'economista a ...

Advertising

La7tv : #omnibus L'economista Veronica De Romanis ribadisce l'importanza delle #riforme per il sistema Italia a prescindere… -

Ultime Notizie dalla rete : PNRR Romanis

Rinnovabili

'Se non abbiamo donne che lavorano non riusciremo mai a ripartire e non risolveremo problema della natalità. Alcuni interventi si potrebbero fare subito' ha detto l'economista a ..."Intervista a Veronica Desul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ()" realizzata da Claudio Landi con Veronica De(docente di Politica Economica Europea alla LUISS Guido Carli di Roma). L'intervista è stata registrata venerdì 30 aprile 2021 alle ore 16:00.Vero e proprio turbo per la crescita, il recovery è una corsa a staffetta in cui mancare un obiettivo può costare caro, carissimo.