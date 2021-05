PlayStation ed eSport | un brevetto di Sony suggerisce un sistema di scommesse

(Di lunedì 17 maggio 2021) Glisono cresciuti rapidamente negli ultimi anni e lesugli eventi potrebbero diventare qualcosa di importante nel prossimo futuro, sulla base di undepositato di recente. Ilriguarda unautomatizzato che consentirebbe alle piattaformedi presentare quote di scommessa al giocatore e quindi consentire di scommettere e richiedere premi se la scommessa avrà successo. Ilè stato depositato il 13 maggio daInteractive Entertainment ed è intitolato "E-Sports Betting Platform". In particolare, non si menziona maiin tutto il documento. Piuttosto, si riferisce a generici dispositivi di "simulazione al computer" dai quali è possibile ...

Eurogamer_it : #eSport: un brevetto di #Sony suggerisce un sistema di scommesse su #PlayStation.

