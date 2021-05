Playoff Serie B, Venezia-Lecce: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 17 maggio 2021) La seconda semifinale Playoff in programma oggi alle 20:45 è Venezia–Lecce, valevole per l’andata e che andrà in scena allo Stadio Pierluigi Penzo, con il ritorno in programma il 20 maggio. La vincente incontrerà una tra Cittadella e Monza, che giocheranno alle 18:30. Una quarta e l’altra quinta in classifica, a distanza di soli tre punti. Nei due incontri stagionali a dicembre ci fu un pari, 2-2 in casa del Lecce, mentre al ritorno i salentini portarono a casa i tre punti in un rocambolesco 3-2. Il Venezia in una gara ricca di emozioni ha superato il Chievo 3-2 ai quarti di finale dei Playoff e ora si gioca un posto in finale. La vincente affronterà una tra Cittadella e Monza, all’interno di uno spareggio per la massima Serie che ha davvero tutti gli scenari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) La seconda semifinalein programma oggi alle 20:45 è, valevole per l’andata e che andrà in scena allo Stadio Pierluigi Penzo, con il ritorno in programma il 20 maggio. La vincente incontrerà una tra Cittadella e Monza, che giocheranno alle 18:30. Una quarta e l’altra quinta in classifica, a distanza di soli tre punti. Nei due incontri stagionali a dicembre ci fu un pari, 2-2 in casa del, mentre al ritorno i salentini portarono a casa i tre punti in un rocambolesco 3-2. Ilin una gara ricca di emozioni ha superato il Chievo 3-2 ai quarti di finale deie ora si gioca un posto in finale. La vincente affronterà una tra Cittadella e Monza, all’interno di uno spareggio per la massimache ha davvero tutti gli scenari ...

