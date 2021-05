Playoff Serie B, Venezia-Lecce: gli ex Palermo Fiordilino e Gallo dal 1?, le formazioni ufficiali (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutto pronto per Venezia-Lecce.Dopo il primo turno, i Playoff promozione entrano nel vivo con le semifinali d'andata. Alle ore 20.45, allo Stadio "Pier Luigi Penzo", i padroni di casa affronteranno gli uomini di Eugenio Corini. Il Venezia è reduce dalla vittoria conquistata per 3-2 contro il Chievo Verona che gli ha permesso di passare il turno, mentre il Lecce ha concluso la stagione al quarto posto e scenderà in campo per la prima volta dopo la fine della regular season.Di seguito, le formazioni ufficiali.Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Marzocchi, Ceccaroni, Modolo, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Johnsen, Forte. All.: P. Zanetti.A disp.: Pomini, Ferrarini, Dezi, Felicioli, Bjarkason, Di Mariano, St. Clair, Bocalon, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutto pronto per.Dopo il primo turno, ipromozione entrano nel vivo con le semifinali d'andata. Alle ore 20.45, allo Stadio "Pier Luigi Penzo", i padroni di casa affronteranno gli uomini di Eugenio Corini. Ilè reduce dalla vittoria conquistata per 3-2 contro il Chievo Verona che gli ha permesso di passare il turno, mentre ilha concluso la stagione al quarto posto e scenderà in campo per la prima volta dopo la fine della regular season.Di seguito, le(4-3-1-2): Maenpaa; Marzocchi, Ceccaroni, Modolo, Molinaro;, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Johnsen, Forte. All.: P. Zanetti.A disp.: Pomini, Ferrarini, Dezi, Felicioli, Bjarkason, Di Mariano, St. Clair, Bocalon, ...

