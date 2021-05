Playoff Serie B, Cittadella-Monza: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 17 maggio 2021) Playoff Serie B, si gioca l’andata delle semifinali. Nella giornata odierna, le quattro contendenti che ambiscono alla promozione in Serie A si daranno battaglia nel primo atto del penultimo turno che aprirà le porte della finalissima a due società. Alle 18:30 al Tombolato apre Cittadella-Monza: ecco le ultime dal match con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv del delicato match del torneo cadetto di fine regular season. In Serie B sono stati due match molto equilibrati tra le due formazioni: al Tombolato si era imposto il Monza, mentre al U-Power Stadium terminò con un pareggi a reti bianche. Equilibrio, quindi, in grado di impreziosire questo doppio confronto tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)B, si gioca l’andata delle semifinali. Nella giornata odierna, le quattro contendenti che ambiscono alla promozione inA si daranno battaglia nel primo atto del penultimo turno che aprirà le porte della finalissima a due società. Alle 18:30 al Tombolato apre: ecco le ultime dal match con le, ile latv del delicato match del torneo cadetto di fine regular season. InB sono stati due match molto equilibrati tra le due: al Tombolato si era imposto il, mentre al U-Power Stadium terminò con un pareggi a reti bianche. Equilibrio, quindi, in grado di impreziosire questo doppio confronto tra ...

