Advertising

federicocasotti : 40 giorni dopo la finale di ritorno dei playoff, lo @acspezia ha debuttato in Serie A. Società, rosa, allenatore: t… - AnsaVeneto : Playoff Serie B: Cittadella-Monza 3-0. Tripletta di Baldini fra il primo tempo e il finale di partita #ANSA - AleRodella : Serie B, il Cittadella strapazza il Monza nell’andata delle semifinali playoff - - PotereaiSith : Complimenti all'attaccante del Cittadella Enrico Baldini (classe '96 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter) ch… - SalentoSport : #venezialecce: Partita iniziata! -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie

Sky Sport

È 3 - 0 il verdetto del Tombolato, frutto di una tripletta di Baldini (la prima da professionista, alla prima da titolare in una gara didi B) che dà agli uomini di Venturato un vantaggio ...Una tripletta di Baldini spiana la strada al Cittadella verso la finale dei play - off diB. La squadra di Venturato batte 3 - 0 il Monza nella semifinale d'andata e guarda con fiducia al match di ritorno in programma giovedi'. Venturato puo' disporre di tutti gli effettivi con l'...VIDEO - Highlights e gol di Cittadella-Monza 3-0, match della semifinale di andata dei playoff di Serie B 2020/2021: azioni salienti e reti ...Coach Dalmasson l'ha detto chiaramente: Trieste deve cambiare passo per non vedersi chiudere la serie dei quarti di finale playoff LBA già stasera nell'Allianz Dome per gara ...