Più ricicli | più guadagni | Leroy Merlin e Coripet invitano i cittadini di Treviso | Marcon e Udine a riciclare le proprie bottiglie in Pet

(Rozzano Mi 17 maggio 2021) - Attraverso gli ecocompattatori nei negozi di Treviso, Marcon e Udine i clienti potranno riciclare le proprie bottiglie ricevendo in cambio degli sconti collegati al programma di fedeltà IDEAPIÙ. Rozzano (MI), 17 maggio 2021 – Leroy Merlin, l'azienda multispecialista leader della grande distribuzione nel miglioramento della casa, e Coripet, il consorzio che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie PET, lanciano l'iniziativa "Più ricicli, più guadagni". A partire da oggi, lunedì 17 maggio, il negozio di San Biagio di Callalta a Treviso, ospiterà infatti un ecocompattatore Coripet, dove i cittadini ...

