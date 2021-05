Pistole | maiali | un polpo e un po' di Italia | così il Besiktas si è ripreso la Turchia

(Di lunedì 17 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pistole maiali

La Gazzetta dello Sport

Aquile nere in picchiata sul Bosforo. Il Besiktas campione di Turchia è un libro di storie da raccontare, di nuovo in vetta dopo 4 anni. Dal truce Vida al talento maledetto di Tore; dal 'vecchio' ......ritrovato fucili semiautomatici e, ma anche una piantagione di marijuana coltivata in un piccolo bunker e un macello abusivo dove sarebbero stati abbattuti e lavorati soprattutto. Per ...Dopo quattro anni le Aquile nere sono tornate a vincere il campionato: dal bad boy Tore all’allevatore Vida, ecco le storie dei protagonisti di un'annata pazzesca ...Cinque pusher erano stati arrestati in precedenza, in flagranza di reato, proprio mentre vendevano la droga agli acquirenti ...