Pillole per una nuova storia letteraria 011 Federico Sanguineti (Di lunedì 17 maggio 2021) Taccuino di storia letteraria Di Federico Sanguineti Nel corso del cosiddetto Medioevo (categoria eurocentrica del tutto ideologica), l'Europa non è che una periferia del mondo arabo. Come spiega il filosofo sudamericano Enrique Dussel (di origine argentina, ma esule in Messico dal 1975): "la denominazione di Medioevo è impropria, perché suppone che si tratti di un'epoca a cavallo tra l'antichità e la modernità. Il Medioevo invece è il tempo del feudalesimo, un fenomeno esclusivamente europeo che non esiste in nessun'altra cultura. In questo periodo i paesi arabi avevano un altro tipo di sistema. Fez in Marocco contava 600mila abitanti nel X secolo. Il mondo islamico si estendeva dal nord del Maghreb all'Egitto, dalle grandi regioni della Mongolia fino al mar Caspio, all'Iran, all'Iraq, ai califfati del nord ...

