Piera Maggio | la forza delle mamme “orfane” dei loro figli

È il 1 settembre del 2004 quando una bambina di 4 anni, Denise Pipitone, scompare nei pressi della casa della nonna materna a Mazara del Vallo, mentre è intenta a giocare con i suoi cuginetti. Sono passati diciassette anni da quel giorno e durante tutto questo tempo il cuore della mamma di questa piccolina scomparsa nel nulla, è stato costretto dagli eventi a perdere molti battiti, Piera Maggio da quel giorno è diventata, suo malgrado, il simbolo delle madri a cui è stato strappato un figlio. Sono passate poche ore da quando sua figlia non si trova, e lei con la forza di una leonessa si trova ad affrontare il primo dei grandi ostacoli che durante tutti questo tempo si interpone tra lei e il ritrovamento di quello scricciolo con le fossette nelle guance.

