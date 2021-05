Piano vaccini nel caos Al via gli over 40 ma ci sono ancora molti anziani in attesa della prima dose

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag – La campagnaprocede a due velocità e nelpiù profondo: se da oggi è possibile fare il vaccino per tutti gli40 in molte regioni ci, troppi80, quindi soggetti a rischio, nonimmunizzati. A sentire il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliulo, ilprocede secondo i piani. Tanto che nei giorni scorsi il generale ha inviato una comunicazione agli enti locali per il via libera alla vaccinazione anche per i nati fino al 1981. Ma tra chi andava messo in sicurezzadi tutti, ossia gli, cipersone che aspettano la ...