Pet Design | Gli Accessori Da Avere Per Gli Amanti Dei Cani

Leggi su cityroma

(Di lunedì 17 maggio 2021) È previsto un nuovo arrivo a quattro zampe in famiglia? Diamogli il benvenuto con una cuccia che lo faccia sentire subito a casa (e che, possibilmente, non stoni con il nostro arredamento). I vostri amici vivono con voi già da tempo? Allora facciamoli divertire con un nuovo gioco, oppure “rinfreschiamo” il loro parco ciotole (quella in copertina è di Poldissimo, la capsule di Poldo Couture e ISSIMO). Qui abbiamo raccolto alcune delle idee più nuove per (padroni e) animali da compagnia. Dal trasportino super griffato ai consigli per la beauty routine, fino al progetto artistico per regalarvi un ritratto speciale. Del resto lo sapevate che su Instagram è scoppiata la moda dei dog influencer? Se non ci credete, guardate qui: il levriero Tika The Iggy, per esempio, ha raggiunto il traguardo di 1 milione di follower! DALLA MODA ARRIVANO GLI...