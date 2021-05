Perseguitava l’ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento | 58enne arrestato

Leggi su anteprima24

Napoli – I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hannoper atti persecutori – in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord – undi Napoli. L'uomo era già sottoposto alla misura cautelare deldiai luoghi frequentati dalla ex coniuge ma ha continuato ad appostarsi sotto casa della donna. Le ha inviato messaggi minacciosi. Lo ha fatto utilizzando anche il telefono della loro figlia 19enne. L'uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale.