Perde le gambe a 22 anni in un incidente, il messaggio di Christian dopo la raccolta fondi avviata dagli amici (Di lunedì 17 maggio 2021) Christian Volpi, canoista 22enne di Livorno, ha perso le gambe in un drammatico incidente e gli amici hanno avviato una raccolta fondi per aiutarlo nel percorso di cura e in quello che gli permetterà di avere le protesi. Una iniziativa che, nel giro di pochi giorni, ha superato i 100mila euro e che ha commosso il giovane. Sui social, il suo messaggio carico forza e speranza. Perde le gambe in un incidente: raccolta fondi per Christian La raccolta fondi per Christian ha superato i 100mila euro in pochi giorni, creata dagli amici di Livorno per aiutarlo dopo il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 maggio 2021)Volpi, canoista 22enne di Livorno, ha perso lein un drammaticoe glihanno avviato unaper aiutarlo nel percorso di cura e in quello che gli permetterà di avere le protesi. Una iniziativa che, nel giro di pochi giorni, ha superato i 100mila euro e che ha commosso il giovane. Sui social, il suocarico forza e speranza.lein unperLaperha superato i 100mila euro in pochi giorni, creatadi Livorno per aiutarloil ...

