Perde il lavoro per il Covid, l'italiano Khaby diventa tiktoker e supera i follower di Zuckerberg (Di lunedì 17 maggio 2021) Khaby, il tiktoker di Chivasso supera i follower di Mark Zuckerberg Khabane Lame, in arte Khaby, è diventato la star di TikTok. Classe 2000, di origini senegalesi, vive a Chivasso, in Piemonte, il 21enne lavorava con le macchine a controllo numerico ma con la pandemia ha perso il lavoro e si è reinventato sui social. I suoi video, nei quali non parla quasi mai, fanno impazzire i follower. Con i suoi video ironici a soli 21 anni e in sole due settimane, Khaby ha raggiunto più di 11 milioni di follower su Instagram (su TikTok ne conta più di 46 milioni) superando il patron dell'app e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg che ne conta "solo" 7,5 milioni. Un traguardo ...

