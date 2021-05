“Perché sono sparito”. Alfonso Signorini mai più visto in tv dopo il GF Vip. E ora spiega il motivo (Di lunedì 17 maggio 2021) Alfonso Signorini ha condotto l’edizione più lunga del ‘Grande Fratello Vip’, che è stata vinta meritatamente da Tommaso Zorzi. Grazie a lui, l’influencer 26enne è riuscito a lanciarsi definitivamente nel mondo della televisione e a raggiungere importanti traguardi professionali. Ma ha garantito anche un futuro positivo ad altri ex gieffini come Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Stefania Orlando. Però tutti hanno notato una cosa che riguarda precisamente proprio il conduttore di Canale 5. Da quando le luci della Casa più spiata d’Italia si sono spente, è completamente sparito dai radar. Non è più apparso nel piccolo schermo e in molti sono rimasti sorpresi da questa situazione. Certo, ciò che si sapeva è che fosse al lavoro già per organizzare il ‘GF Vip 6’, infatti starebbe già contattando i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)ha condotto l’edizione più lunga del ‘Grande Fratello Vip’, che è stata vinta meritatamente da Tommaso Zorzi. Grazie a lui, l’influencer 26enne è riuscito a lanciarsi definitivamente nel mondo della televisione e a raggiungere importanti traguardi professionali. Ma ha garantito anche un futuro positivo ad altri ex gieffini come Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Stefania Orlando. Però tutti hanno notato una cosa che riguarda precisamente proprio il conduttore di Canale 5. Da quando le luci della Casa più spiata d’Italia sispente, è completamentedai radar. Non è più apparso nel piccolo schermo e in moltirimasti sorpresi da questa situazione. Certo, ciò che si sapeva è che fosse al lavoro già per organizzare il ‘GF Vip 6’, infatti starebbe già contattando i ...

Advertising

ZZiliani : Ci sono tre colleghi in onda su #Sky e che stimo profondamente (e lo sanno): ?in ordine alfabetico @PaoloCond… - chetempochefa : 'Ho sempre guardato con sospetto l’espressione “morti bianche”, perché quel bianco toglie responsabilità. Non è cos… - TizianaFerrario : Scioccata nel vedere il video dei giornalisti che abbandonano il loro palazzo prima che venga bombardato da… - Nicoettaconcet1 : RT @Robituly1: 'Perché mi sono innamorato di questi occhi'?? Oggi hanno una luce davvero speciale ?#prelemi - Nosce_teipsum_ : RT @DocNelleTueMani: Oggi è un giorno bellissimo. Che aspettavamo da tanto tempo. E sapete perchè? Sono iniziate le riprese della seconda s… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sono Platinette: 'Ddl Zan? Mi dicono che sono omofobo'/ 'Però i trans ballano su Rai 1...' Mi sono rotto le scatole di essere il gay che parla di gay semplicemente perché è la vita che funziona così. Quando mai essere gay significa essere più sensibile di altri?' . Platinette vs Tommaso ...

La studentessa vaccinata con più dosi, Pregliasco: "Sta bene". La madre: "Preoccupata, le gira la testa" Pregliasco ha anche aggiunto che "è proprio questa la finalità dei primi studi" perché "anche in Germania si sono avuti otto casi analoghi nei quali non si sono poi visti ad oggi effetti pesanti. ...

Si legge perché... sono sorgenti di parole giuste LegnanoNews Mirotto le scatole di essere il gay che parla di gay semplicementeè la vita che funziona così. Quando mai essere gay significa essere più sensibile di altri?' . Platinette vs Tommaso ...Pregliasco ha anche aggiunto che "è proprio questa la finalità dei primi studi""anche in Germania siavuti otto casi analoghi nei quali non sipoi visti ad oggi effetti pesanti. ...