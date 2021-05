Perché si festeggia oggi la Giornata Internazionale contro l'omofobia (Di lunedì 17 maggio 2021) Una scelta, come riporta 'Today', che risale al 1990 e che ha condotto, nel 2004, a festeggiare per la prima volta la ricorrenza ideata da Louis - Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l'... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Una scelta, come riporta 'Today', che risale al 1990 e che ha condotto, nel 2004, are per la prima volta la ricorrenza ideata da Louis - Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l'...

Advertising

gaia__carlini : RT @rosestobecky: I fuochi d'artificio per Ale?? perché al sud si festeggia così ogni occasione. #Amici20 - rosestobecky : I fuochi d'artificio per Ale?? perché al sud si festeggia così ogni occasione. #Amici20 - angelmnt99 : Poi quando ci serve la testa non riusciamo a farla funzionare. Il Cagliari festeggia x la cupola che domenica avrà… - ilmauro85 : @sergeeej21 leggi in giro, tutti impazziti perchè 'STANNO A FESTEGGIA N AMICHEVOLE I ZOLITI RIOMMERZ' tutti uguali… - Astoria_Wines : Egan Bernal oggi vince tutto alla tappa 9?? perché festeggia una doppia vittoria conquistando la tappa e la maglia… -