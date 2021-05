Perché si festeggia oggi la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (Di lunedì 17 maggio 2021) Si celebra oggi, 17 maggio 2021, la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Tale data è stata scelta Perché è l’anniversario della decisione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) di rimuovere l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella Classificazione Internazionale delle Malattie. Una scelta, come riporta “Today”, che risale al 1990 e che ha condotto, nel 2004, a festeggiare per la prima volta la ricorrenza ideata da Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie. leggi anche l’articolo —> Omofobia, Ddl calendarizzato ma Ostellari (Lega) resta relatore, Zan: “Vergognoso” È stata istituita nel 2007 dall’Unione Europea per condannare le ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Si celebra, 17 maggio 2021, la, lae la. Tale data è stata sceltaè l’anniversario della decisione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) di rimuovere l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella Classificazionedelle Malattie. Una scelta, come riporta “Today”, che risale al 1990 e che ha condotto, nel 2004, are per la prima volta la ricorrenza ideata da Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie. leggi anche l’articolo —> Omofobia, Ddl calendarizzato ma Ostellari (Lega) resta relatore, Zan: “Vergognoso” È stata istituita nel 2007 dall’Unione Europea per condannare le ...

