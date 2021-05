Perché Sam Raimi ha fatto la storia del cinema horror (Di lunedì 17 maggio 2021) In occasione dell'uscita de Il sacro male, prodotto da Sam Raimi, scopriamo come il grande autore americano ha lasciato la sua impronta nel cinema horror. Si possono scrivere grandi pagine di cinema anche senza inchiostro. Si può lasciare la propria firma indelebile anche senza impugnare una penna. E non è un caso che quando si parla di Sam Raimi tutto sia partito da un libro maledetto. Quel The Book of the Dead da cui tutto ha avuto inizio. Era questo il primo titolo immaginato per The Evil Dead, da noi diventato La casa, esordio folgorante di un regista da sempre ammaliato dall'orrore. Quello più violento, viscerale e indomabile. Quello che non ha paura di sconvolgere con sangue, urla e budella. In quella "casa degli orrori" … Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021) In occasione dell'uscita de Il sacro male, prodotto da Sam, scopriamo come il grande autore americano ha lasciato la sua impronta nel. Si possono scrivere grandi pagine dianche senza inchiostro. Si può lasciare la propria firma indelebile anche senza impugnare una penna. E non è un caso che quando si parla di Samtutto sia partito da un libro maledetto. Quel The Book of the Dead da cui tutto ha avuto inizio. Era questo il primo titolo immaginato per The Evil Dead, da noi diventato La casa, esordio folgorante di un regista da sempre ammaliato dall'orrore. Quello più violento, viscerale e indomabile. Quello che non ha paura di sconvolgere con sangue, urla e budella. In quella "casa degli orrori" …

