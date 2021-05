Per una maggiore aderenza alle terapie ci vuole una maggiore collaborazione tra i professionisti della sanità in Campania e nel Lazio (Di lunedì 17 maggio 2021) «Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il malato sull’importanza dell’assunzione dei farmaci». Roma, 17 maggio 2021.L’aderenza alla terapia resta ancora una questione aperta da affrontare perché non è stata ancora risolta: attualmente non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e tra le diverse e molteplici cause c’è il rapporto di comunicazione fra medico e paziente non del tutto efficace. Durante la recente pandemia le cose non sono certo migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo terapia. Purtroppo gli effetti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in modo drammatico, si vedranno anche nel medio e lungo periodo. Con l’obiettivo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) «Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il malato sull’importanza dell’assunzione dei farmaci». Roma, 17 maggio 2021.L’alla terapia resta ancora una questione aperta da affrontare perché non è stata ancora risolta: attualmente non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e tra le diverse e molteplici cause c’è il rapporto di comunicazione fra medico e paziente non del tutto efficace. Durante la recente pandemia le cose non sono certo migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo terapia. Purtroppo gli effetti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in modo drammatico, si vedranno anche nel medio e lungo periodo. Con l’obiettivo di ...

