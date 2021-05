Pensione anticipata ordinaria, c’è rischio che venga bloccata e resti solo alternativa a 67 anni? (Di lunedì 17 maggio 2021) La Pensione anticipata ordinaria potrebbe venire soppressa nel prossimo futuro lasciando come unica alternativa di pensionamento quella a 67 anni? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021) Lapotrebbe venire soppressa nel prossimo futuro lasciando come unicadi pensionamento quella a 67? L'articolo .

Advertising

ZZiliani : Tre anni fa, dopo il borseggio di #InterJuve 3-2, #Orsato venne fatto sparire dalla circolazione e da allora non in… - ivangallo80 : RT @ZZiliani: Tre anni fa, dopo il borseggio di #InterJuve 3-2, #Orsato venne fatto sparire dalla circolazione e da allora non incrocia più… - WL_T3R : RT @ZZiliani: Tre anni fa, dopo il borseggio di #InterJuve 3-2, #Orsato venne fatto sparire dalla circolazione e da allora non incrocia più… - ProDocente : Pensione anticipata ordinaria, c’è rischio che venga bloccata e resti solo alternativa a 67 anni? - ilCogito : RT @ZZiliani: Tre anni fa, dopo il borseggio di #InterJuve 3-2, #Orsato venne fatto sparire dalla circolazione e da allora non incrocia più… -