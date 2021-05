Pedullà | “Kaio Jorge | il Napoli lo segue molto Nuovo allenatore? Solo due nomi in lizza”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Alfredo, giornalista di SportItalia, ha parlato di calciomercato nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì”, su Canale Otto. Di seguito quanto dichiarato: “è nel mirino del. Si tratta di un profilogiovane che andrebbe a rinforzare un reparto, quello offensivo, già competitivo. In attacco ci sono già Osimhen e Mertens. Potrebbe arrivare al posto di Petagna? Non credo che farebbe la terza punta, ma vi assicuro che la società lo“. “Per quello che concerne la questione, due al momento sono iin: Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Credo poco ai vari Galtier e Simone Inzaghi. Allegri sarebbe il preferito, ma il mister toscano attende ...

La Gazzetta dello Sport

