Pd e M5s trovano l' accordo per Napoli Carta ' coperta' di Fratelli d' Italia per Roma

AGI - Il Pd e il Movimento 5 stelle fanno un passo avanti nell'alleanza a Napoli, con la soddisfazione di Luigi Di Maio e di Andrea Orlando che promuovono l'asse nel capoluogo campano. Ora si punterà al candidato che potrebbe essere l'ex ministro Manfredi. L'alleanza tra Pd e M5s alle prossime elezioni amministrative "credo debba essere la prospettiva e non come una questione occasionale, laddove non ci siano ostacoli insormontabili determinati anche dalla storia amministrativa delle singole città", dice il ministro del Lavoro. "Dopo mesi di incontri sul territorio, dopo aver ascoltato il mondo delle imprese e la societa' civile, a Napoli abbiamo suggellato un ambizioso patto per le prossime amministrative. Il Movimento e il Pd correranno insieme, partendo dai temi e dall'ascolto dei cittadini. Adesso avanti, scegliamo un nome valido per la citta' ...

