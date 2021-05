Pavoletti scherza su Instagram | «Smascherati gufi e chiacchieroni!» – FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pavoletti scherza

Calcio News 24

... esulta sui social anche l'ex Napoli Leonardoa cui però aveva negato più volte il gol. '... ce l'avevi con me?'l'attaccante sardo. Non si fa attendere la risposta divertita del ...Su, per esempio, ci stava il secondo giallo e poi ha toccato di mano sull'azione del gol, ... insomma? 'Lui era ancora sdraiato in area adesso, dopo 24 ore -Pellizzaro - ma non ...A un passo dalla salvezza. Ma ci vogliono ancora tre-quattro punti per essere certi di rimanere in A. Il match point per il Cagliari è domani contro la Fiorentina alla Sardegna Arena. E per Semplici, ...A un passo dalla salvezza. Ma ci vogliono ancora tre-quattro punti per essere certi di rimanere in A. Il match point per il Cagliari è domani alle 18.30 contro la Fiorentina alla Sardegna Arena. (ANSA ...