Pasta: quattro buoni motivi per mangiarla anche se sei a dieta (Di lunedì 17 maggio 2021) La Pasta è uno dei cibi più amati al mondo, sicuramente il preferito tra gli italiani. Eppure la “carbofobia”, ossia la paura del consumo di carboidrati, ha contribuito a creare molti falsi miti, fra cui quello che la Pasta non andrebbe consumata durante una dieta dimagrante. Un errore, perché questo alimento – così come altri cibi a basso indice glicemico – può contribuire a tenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue e il peso, soprattutto nelle persone sovrappeso. La conferma da uno studio scientifico In particolare, una ricerca dell’Università di Parma, pubblicata sulla rivista scientifica “Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases”, ha dimostrato che dimagrire risulta più efficace quando c’è la Pasta al centro. I soggetti dello studio, sovrappeso o obesi, sottoposti a un regime alimentare ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 maggio 2021) Laè uno dei cibi più amati al mondo, sicuramente il preferito tra gli italiani. Eppure la “carbofobia”, ossia la paura del consumo di carboidrati, ha contribuito a creare molti falsi miti, fra cui quello che lanon andrebbe consumata durante unadimagrante. Un errore, perché questo alimento – così come altri cibi a basso indice glicemico – può contribuire a tenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue e il peso, soprattutto nelle persone sovrappeso. La conferma da uno studio scientifico In particolare, una ricerca dell’Università di Parma, pubblicata sulla rivista scientifica “Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases”, ha dimostrato che dimagrire risulta più efficace quando c’è laal centro. I soggetti dello studio, sovrappeso o obesi, sottoposti a un regime alimentare ...

