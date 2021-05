Pasquale Bruno, chi è l’ex calciatore del Torino e opinionista televisivo (Di lunedì 17 maggio 2021) Pasquale Bruno, chi è l’ex calciatore del Torino ed opinionista televisivo. Calcisticamente parlando l’Italia è sempre stata la patria riconosciuta di portieri e difensori. Nessuna nazione può vantare, in questo ambito, una tradizione ed una storia più importante di quella italiana. Se qualcuno volesse fare dei nomi, ad esempio, dei più grandi difensori nostrani degli ultimi trenta / quarant’anni, potrebbe snocciolare una fila di nomi, ma correrebbe il rischio di qualche assenza eccellente, che giocoforza verrebbe dimenticata. Ti potrebbe interessare >>> Torino-Juventus 2-2, derby combattuto fino alla fine: Tabellino e Highlights Se invece parliamo di difensori onesti, forse anche buoni ma, soprattutto, duri duri, il primo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 maggio 2021), chi èdeled. Calcisticamente parlando l’Italia è sempre stata la patria riconosciuta di portieri e difensori. Nessuna nazione può vantare, in questo ambito, una tradizione ed una storia più importante di quella italiana. Se qualcuno volesse fare dei nomi, ad esempio, dei più grandi difensori nostrani degli ultimi trenta / quarant’anni, potrebbe snocciolare una fila di nomi, ma correrebbe il rischio di qualche assenza eccellente, che giocoforza verrebbe dimenticata. Ti potrebbe interessare >>>-Juventus 2-2, derby combattuto fino alla fine: Tabellino e Highlights Se invece parliamo di difensori onesti, forse anche buoni ma, soprattutto, duri duri, il primo ...

Advertising

Lucaaffigi : RT @_enz29: Aspetto il commento di Pasquale Bruno su Cuadrado - giovafilareti : @_enz29 Allora te lo dico: Pasquale Bruno va in tilt Zazzaroni dirà la cagata per pescare l’Inter twitter Mauro di… - LuigiBevilacq17 : RT @_enz29: Aspetto il commento di Pasquale Bruno su Cuadrado - RafMorl : RT @vittoriocasale: Stasera guarderei Tiki Taka solo per ascoltare Pasquale Bruno su Cuadrado. - Mammt21272087 : RT @_enz29: Aspetto il commento di Pasquale Bruno su Cuadrado -