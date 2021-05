Parco astronomico di Rocca di Papa | tornano gli AstroIncontri al Planetario

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo un lungo periodo di chiusura imposto dalla pandemia di Covid 19 e dalle correlate misure anti contagio adottate dal governo, per la gioia di tutti i curiosi e degli appassionati del cielo riapre al pubblico – in tutta sicurezza – il“Livio Gratton” didi, nel cuore delnaturale dei Castelli Romani. A partire da venerdì 21 maggio, e in tutti i venerdì successivi, l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) offrirà al pubblico glial: eventi divulgativi scientifici per adulti e bambini dedicati alla scoperta delle meraviglie del cosmo. Sotto la cupola di 7 metri di diametro delfisso del, formidabile strumento di ...

Advertising

BirrCastle : RT @IrlandaOggi: Il seicentesco Birr Castle si trova nella contea di Offaly. Nel 1845 un antenato del conte di Rosse, attuale proprietario,… - Michell57544549 : RT @IrlandaOggi: Il seicentesco Birr Castle si trova nella contea di Offaly. Nel 1845 un antenato del conte di Rosse, attuale proprietario,… - jakubjz420 : RT @IrlandaOggi: Il seicentesco Birr Castle si trova nella contea di Offaly. Nel 1845 un antenato del conte di Rosse, attuale proprietario,… - IrlandaOggi : Il seicentesco Birr Castle si trova nella contea di Offaly. Nel 1845 un antenato del conte di Rosse, attuale propri… - LiguriaWiFi : Da oggi potrete navigare gratuitamente anche nel Parco Regionale Naturale dell'Antola! Abbiamo attivato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco astronomico

Funweek

Dal Duomo con il suo campanile che ospita il più grande e complesso Orologioal mondo, ... vera gemma naturalistica; dalHorcynus Orca , Centro internazionale sulle Scienze e le ...... presso Explora a Roma (sabato 29 maggio), aldell'Energia Rinnovabile di Guardea (sabato 5 giugno con pranzo) e all'Osservatoriodi Sant'Erasmo (venerdì 11 giugno con cena in ...Anche il Rifugio Trappisa di sotto nella Valle di Strabatenza, una struttura in autogestione per escursionisti e ciclisti di mountain bike, riapre i battenti con un calendario di iniziative nel mese d ...Unitus, Sapienza e Tor Vergata insieme per il parco del Circeo. Viterbo - Sottoscritto l'accordo quadro con l'agenzia del demanio per la riqualificazione di due immobili all'interno della riserva natu ...