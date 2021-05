Paradise City | Bruce Willis e John Travolta tornano insieme dopo Pulp Fiction

Advertising

cineblogit : Bruce Willis e John Travolta protagonisti del thriller d’azione Paradise City - anna_annie12 : Paradise City, Bruce Willis e John Travolta di nuovo insieme | Sky TG24 - SkyTG24 : Paradise City, Bruce Willis e John Travolta di nuovo insieme - Screenweek : #ParadiseCity #BruceWillis e #JohnTravolta di nuovo insieme dopo #PulpFiction Dirige #ChuckRussell regista di The M… - SpettacoloDaily : Deadline riporta che #BruceWillis e #JohnTravolta reciteranno di nuovo insieme per la prima volta in 27 anni nel fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradise City

Come riportato in esclusiva da Deadline, i due attori saranno i protagonisti del film, nel cast anche Praya LundbergJohn Travolta e Bruce Willis tornano sul set insieme per la prima volta dopo 27 anni diretti da Chuck Russell nell'action. Il duo apparso per l'ultima volta sullo schermo nel film di ...A ventisette anni di distanza dal capolavoro targato Quentin Tarantino, i due attori si ritroveranno sul set della pellicola diretta da Chuck Russel, regista di celebri film come l’iconico The Mask - ...Sono iniziate a Maui, nelle Hawaii, le riprese dell'action "Paradise City", film diretto da Chuck Russell, che segna il ritorno sul set di una coppia di star come Bruce WIllis e John Travolta. I due a ...